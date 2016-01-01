ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 08:01 م
صدى البلد
علا أحمد
دائما ما تظهر تقاليع جديدة ومختلفة فى عالم الموضة، وتنتشر بصورة كبيرة وقد تنجرف الكثير من الفتيات وراء الموضة التي انتشرت، ولعل أبرز الموضة التي انتشرت فى وقتنا الحالى ارتداء الحقيبة في القدم.

وأثارت صور ارتداء الحقيبة فى القدم بدلا من الكتف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت ترحيبا كبيرا من قبل بعض الفتيات والتي اعتبرتها الفتيات موضة مريحة وستوفر معاناتهم فى ارتداء الحقيبة فى اليد.

بينما قالت بعض الفتيات إنها موضة لا تليق بالأنوثة، وستثير جدلا واسعا خاصة عند ارتدائها والسير بها فى الشوارع.
موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور
موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ترشيحاتنا

كارثة تهدد مسجد جاويش بالمحلة بسبب التنقيب عن الآثار..صور

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

شاهد.. تعمد نيمار الإصابة يشعل تويتر بفيديوهات ساخرة

قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد خروج البرازيل من كأس العالم

مشاهدة مباراة السويد وانجلترا بث مباشر

انجلترا تقصي السويد وتصعد للمربع الذهبي للمونديال بعد 28 عاما

منافسو صلاح يتساقطون فى المونديال.. نيمار يلحق بميسي ورونالدو.. وهارى كين وهازارد ودى بروين فى الصورة.. فيديو

مقلب إنجليزي فى فندق إقامة المنتخب السويدي .. تعرف عليه

مدرب السويد يرشح إنجلترا لإحراز لقب المونديال

العناني والمشاط يناقشان استثمار معرض الآثار بموناكو..صور

الأهلي يشكل لجنة لدراسة التناقض في خطابي صلة عن حقوق الرعاية

انتفاضة نساء كوريا بسبب الصور الإباحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

فيديو

الصحة: لا مصابين جراء حريق مستشفى الحسين الجامعي .. فيديو
طارق فهمى: مصر رفضت صفقة القرن بشكل واضح
طارق فهمي: لا يمكن إتمام أي صفقة فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر
عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟