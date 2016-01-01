موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

دائما ما تظهر تقاليع جديدة ومختلفة فى عالم الموضة، وتنتشر بصورة كبيرة وقد تنجرف الكثير من الفتيات وراء الموضة التي انتشرت، ولعل أبرز الموضة التي انتشرت فى وقتنا الحالى ارتداء الحقيبة في القدم.



وأثارت صور ارتداء الحقيبة فى القدم بدلا من الكتف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت ترحيبا كبيرا من قبل بعض الفتيات والتي اعتبرتها الفتيات موضة مريحة وستوفر معاناتهم فى ارتداء الحقيبة فى اليد.



بينما قالت بعض الفتيات إنها موضة لا تليق بالأنوثة، وستثير جدلا واسعا خاصة عند ارتدائها والسير بها فى الشوارع.

