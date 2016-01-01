مصرع 3 سيدات برصاص القوات الهندية في إقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم /السبت/ مصرع شابتين ومراهقة متأثرين بجراحهن إثر إطلاق القوات الحكومية النار عليهن في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن قوات من الشرطة الهندية ومكافحة التمرد قاموا بعملية تمشيط في قرية "ردواني" بجنوب الإقليم، حيث اعترضهم مئات السكان من القرية مرددين شعارات مناهضة لسيطرة الهند على الإقليم كما قذفوا القوات بالحجارة.



وقال سكان المدينة إن الجنود أطلقوا عليهم الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، مما أسفر عن قوع إصابات عديدة.

يذكر أن الهند وباكستان تتنازعان السيادة على إقليم كشمير، وقد استقر الوضع في هذا الإقليم إلى حد ما بعد توقيع اتفاق وقف العمليات القتالية في عام 2003، ومع ذلك، ازداد عدد الحوادث المسلحة في الأشهر الأخيرة في كشمير.

