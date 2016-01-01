مقتل اثنين من العاملين في محطة مياه بجنوب شرق ليبيا

قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين قتلوا اثنين من العاملين في محطة مياه بجنوب شرق ليبيا وخطفوا اثنين آخرين في وقت مبكر اليوم السبت وذلك في ثاني هجوم يستهدف مرافق المياه الليبية خلال يومين.



وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وهو شبكة أنابيب تمد منطقة الصحراء الليبية بالمياه، في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "تعرض موقع تازربو فجر اليوم السبت الموافق 7 يوليو 2018 لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية فعاثت نهبا وقتلا وفسادا وترويعا للعائلات والأطفال وكذلك المستخدمين الذين أخذوا علي عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلي المدن".



وقال البيان إن الهجوم أسفر عن مقتل مهندس وحارس وخطف حارسين. وأضاف أن منفذي الهجوم سرقوا سيارات وإمدادات من الموقع أيضا.



وخطف أعضاء جماعة مسلحة مجهولة أمس الجمعة ثلاثة فلبينيين وكوريا واحدا يعملون فنيين في محطة الحساونة التابعة لنفس المشروع الذي يربط الآبار الصحراوية بالبلدات والمدن في شمال ليبيا.



وقال أحد المسؤولين إن محطة الحساونة تبعد نحو ألف كيلومتر عن موقع تازربو.



ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجومين لكن توجد في ليبيا، لا سيما في المناطق الصحراوية النائية، جماعات مسلحة لإسلاميين متشددين على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.