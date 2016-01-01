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صور جديدة لمنة فضالي باللون الأحمر عبر إنستجرام

السبت 07/يوليه/2018 - 03:24 م
صدى البلد
رنا عصمت
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور عماد جو.

وتألقت "فضالي" بفستان قصير من القماش الدانتيل ذات اللون الأحمر، وهو ما اعتبره جمهورها ومتابعوها إطلالة جريئة للغاية، مع ارتدائها حذاءً أسود.

وأكملت إطلالتها بترك شعرها منسدلا على كتفها، ووضعت مكياجا بسيطا هادئا تناسب مع اللون الأحمر.
صور جديدة لمنة فضالي باللون الأحمر عبر إنستجرام
صور جديدة لمنة فضالي باللون الأحمر عبر إنستجرام
صور جديدة لمنة فضالي باللون الأحمر عبر إنستجرام

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