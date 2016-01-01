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بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
علا أحمد
مع قدوم فصل الصيف تزداد رغبة الفتيات فى ارتداء حقائب الظهر المميزة والمريحة، ولا تعلم الكثير من الفتيات أبرز الأزياء الخاصة بموضة حقائب الظهر الخاصة بعام ٢٠١٨.

وكما جاء فى صفحة "عالموضة"، فأن أبرز الحقائب الخاصة بصيف ٢٠١٨، تتنوع ما بين الحقائب المشجرة والسادة، وهو ما يجعلها تبدو مميزة ومثيرة للغاية، لأنها تمنح الفتاة إطلالة ساحرة وجذابة.

فيمكن إرتداء حقيبة الظهر فى النهار وخلال فترة العمل، فتحمع بين الأناقة والجاذبية والبساطة، لذا فأنها تتربع على عرش الموضة حتي فى صيف ٢٠١٨.
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨
بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

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بالصور.. حقائب ظهر مميزة وساحرة لصيف ٢٠١٨

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