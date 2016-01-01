الأوقاف: نسهم بـ800 مليون جنيه في أعمال البر والدعوة هذا العام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ارتفاع إيرادات الوزارة هذا العام، جعلها تخصص نحو 800 مليون جنيه إسهامات من مواردها الذاتية في أعمال البر والدعوة مع مراعاة شروط الوقف.



وقال جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، السبت، بمسجد النور بالعباسية، إن خطة التوعية الصيفية انطلقت مطلع الشهر الجاري، حيث وصل عدد المدارس القرآنية التي تعمل بالفعل إلى نحو 690 مدرسة، ونستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة بـ 3 آلاف محفظ، أما مكاتب تحفيظ القرآن فقد وصلت لـ2327 مكتبا وتستهدف الوزارة زيادة 200 مكتب آخر والإلتحاق بها مجانا وهدفها الحفاظ على النشء من أن تخطفه يد المتشددين، كما تم افتتاح 73 مدرسة علمية تضم 385 عالما، ونستهدف الوصول إلى 150 مدرسة خلال العام المالي الحالي.