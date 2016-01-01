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اقتصاد

المصيلحي: فتح 30% من مكاتب التموين فترة ثانية بالمناطق المزدحمة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:38 م
صدى البلد
محمد صبيح
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن تأهب الوزارة لفتح 30% من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فترة ثانية على مدار اليوم، وستكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة العالية.

ويعقد "المصيلحي"، اجتماعًا مع جميع مكاتب ومديريات التموين على مستوى الجمهورية في إحدى قاعات كلية التجارة بجامعة القاهرة.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، القائمين على مكاتب التموين ومديريات التموين، باستيعاب متطلبات المواطن، واحتواء غضب المواطنين الذين تأخر إصدار البطاقات التموينية لهم، مشددًا على أهمية حسن التعامل مع المواطنين.

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