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التعليم: تعليمات بالحفاظ على سرية أعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:35 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، اليوم، السبت، لجان النظام والمراقبة بقطاعي القاهرة "ب" و"ج" لمتابعة أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

وقد رافقه خلال زيارته التفقدية كلٍ من ماهر عبد الرحمن، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، والأستاذ حسين الجندي، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج).

وحرص حجازي خلال الزيارة على تفقد سير العمل بالأقسام المسئولة عن النتيجة بحجرات الحاسب الآلي، والمحافظ، والحجرات السرية وأكد  ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بعدم حمل هواتف محمولة داخل مقار لجان النظام والمراقبة حفاظًا على سرية أعمال التقدير، واطمأن على توافر الإجراءات الأمنية الخاصة بها، وانتظام سير أعمال التقدير ورصد الدرجات.

كما أشاد حجازي بالجهود المبذولة، وطالب الأعضاء ببذل المزيد من الجهد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

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