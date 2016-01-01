تدريب لموظفي القومي للمرأة لمتابعة تطور مؤشرات داعمة للسيدات



عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة للرأى العام تدريب لموظفي الأمانة العامة للمجلس على آلية إدخال المعلومات على مرصد المرأة المصرية لمتابعة تطور المؤشرات الداعمة لوضع المرأة فى مجالات التمكين الاقتصادى، الاجتماعى، الثقافى و السياسي.



ويهدف المرصد إلى تجميع المؤشرات وعرضها على موقع المرصد و إعداد مجموعة من التقارير الدورية حول وضع المرأة المصرية بالإضافة إلى حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.



وياتى عقد التدريب لموظفي الامانة العامة للمجلس تزامنا مع إستراتيجية مصر 2030 لتمكين المراة المصرية

