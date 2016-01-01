بومبيو يختتم المحادثات مع كوريا الشمالية دون لقاء كيم يونج أون

غير أن بومبيو قال إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات بشأن كليهما "لدينا الآن اجتماع تم إنشاؤه في 12 يوليو - يمكن أن يتحرك لمدة يوم أو يومين - حيث ستجرى مناقشات بين الأشخاص المسؤولين عن إعادة رفاتهم".





وقال خلال صعوده إلى طائرته في طوكيو: "سيجري ذلك على الحدود وستبدأ هذه العملية بالتطور على مدى الأيام التالية".

اختتم وزير الخارجية مايك بومبيو يومين من المحادثات مع كبار المسئولين الكوريين الشماليين اليوم، السبت، دون الالتقاء مع كيم يونج أون، ولكن تعهد بإجراء مناقشات جديدة حول نزع السلاح النووي وإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.وقبل مغادرة بيونج يانج، اليوم، السبت، أخبر بومبيو المراسلين الصحفيين - وفقا لصحيفة واشنطن بوست - بأن محادثاته مع المسئول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول كانت "مثمرة"، وأجريت "بحسن نية" وأن "قدرا كبيرا من التقدم" قد تم إحرازه في بعض المناطق.وشدد بومبيو على أنه "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" في مجالات أخرى، والتي ستقوم بها مجموعات العمل التي أنشأها الجانبان للتعامل مع قضايا محددة.وقال بومبيو إن فريقا من البنتاجون سيلتقي بمسئولين كوريين شماليين في 12 يوليو أو على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لمناقشة إعادة الرفات إلى الوطن، وإنه سيتم عقد محادثات على مستوى العمل قريبا بشأن تدمير اختبار محرك الصاروخ لكوريا الشمالية.وفي الأيام التالية لقمة 12 يونيو التاريخية مع كيم يونج أون في سنغافورة، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه تم الانتهاء من إعادة الرفات وتدمير منشأة الصواريخ أو كانت قيد التنفيذ.وعن تدمير مصنع المحركات الصاروخية، قال بومبيو: "تحدثنا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشكل لتدمير تلك المنشأة أيضًا، وبعض التقدم هناك أيضًا، ثم وضعنا مسارًا لمزيد من المفاوضات على مستوى العمل حتى يتمكن الفريقان من الاجتماع معًا ومواصلة هذه المناقشات".وفي وقت سابق، قال كل من بومبيو وكيم يونج تشول إنهما يحتاجان إلى الوضوح بشأن معايير الاتفاق على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية التي وافق عليها ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.وكانت هذه الرحلة الثالثة لبيومبيو في طريقها إلى بيونج يانج منذ أبريل والأولى منذ القمة، على خلاف زياراته السابقة، التقى خلالها كيم يونج أون، وقضى بومبو الليلة في دار ضيافة حكومية في بيونج يانج ولم ير الزعيم الكوري الشمالي، رغم أن المسئولين الأمريكيين اقترحوا عقد مثل هذا الاجتماع.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت إنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع مع كيم يونج أون، وعندما بدأوا محادثاتهم يوم السبت، ألمح كيم يونج تشول إلى حقيقة أن بومبيو والوفد المرافق له قد بقوا بين عشية وضحاها في بيونج يانج.وقال كيم: "أجرينا مناقشات جادة للغاية بشأن مسائل بالغة الأهمية أمس." "لذا ، عند التفكير في تلك المناقشات، ربما لم تنم جيدًا الليلة الماضية".