ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بومبيو يختتم المحادثات مع كوريا الشمالية دون لقاء كيم يونج أون

السبت 07/يوليه/2018 - 01:46 م
بومبيو يغادر بيونج
بومبيو يغادر بيونج يانج
على صالح
اختتم وزير الخارجية مايك بومبيو يومين من المحادثات مع كبار المسئولين الكوريين الشماليين اليوم، السبت، دون الالتقاء مع كيم يونج أون، ولكن تعهد بإجراء مناقشات جديدة حول نزع السلاح النووي وإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

وقبل مغادرة بيونج يانج، اليوم، السبت، أخبر بومبيو المراسلين الصحفيين - وفقا لصحيفة واشنطن بوست - بأن محادثاته مع المسئول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول كانت "مثمرة"، وأجريت "بحسن نية" وأن "قدرا كبيرا من التقدم" قد تم إحرازه في بعض المناطق.

وشدد بومبيو على أنه "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" في مجالات أخرى، والتي ستقوم بها مجموعات العمل التي أنشأها الجانبان للتعامل مع قضايا محددة.

وقال بومبيو إن فريقا من البنتاجون سيلتقي بمسئولين كوريين شماليين في 12 يوليو أو على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لمناقشة إعادة الرفات إلى الوطن، وإنه سيتم عقد محادثات على مستوى العمل قريبا بشأن تدمير اختبار محرك الصاروخ لكوريا الشمالية.

وفي الأيام التالية لقمة 12 يونيو التاريخية مع كيم يونج أون في سنغافورة، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه تم الانتهاء من إعادة الرفات وتدمير منشأة الصواريخ أو كانت قيد التنفيذ.

غير أن بومبيو قال إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات بشأن كليهما "لدينا الآن اجتماع تم إنشاؤه في 12 يوليو - يمكن أن يتحرك لمدة يوم أو يومين - حيث ستجرى مناقشات بين الأشخاص المسؤولين عن إعادة رفاتهم".

وقال خلال صعوده إلى طائرته في طوكيو: "سيجري ذلك على الحدود وستبدأ هذه العملية بالتطور على مدى الأيام التالية".

وعن تدمير مصنع المحركات الصاروخية، قال بومبيو: "تحدثنا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشكل لتدمير تلك المنشأة أيضًا، وبعض التقدم هناك أيضًا، ثم وضعنا مسارًا لمزيد من المفاوضات على مستوى العمل حتى يتمكن الفريقان من الاجتماع معًا ومواصلة هذه المناقشات".

وفي وقت سابق، قال كل من بومبيو وكيم يونج تشول إنهما يحتاجان إلى الوضوح بشأن معايير الاتفاق على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية التي وافق عليها ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.

وكانت هذه الرحلة الثالثة لبيومبيو في طريقها إلى بيونج يانج منذ أبريل والأولى منذ القمة، على خلاف زياراته السابقة، التقى خلالها كيم يونج أون، وقضى بومبو الليلة في دار ضيافة حكومية في بيونج يانج ولم ير الزعيم الكوري الشمالي، رغم أن المسئولين الأمريكيين اقترحوا عقد مثل هذا الاجتماع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت إنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع مع كيم يونج أون، وعندما بدأوا محادثاتهم يوم السبت، ألمح كيم يونج تشول إلى حقيقة أن بومبيو والوفد المرافق له قد بقوا بين عشية وضحاها في بيونج يانج.

وقال كيم: "أجرينا مناقشات جادة للغاية بشأن مسائل بالغة الأهمية أمس." "لذا ، عند التفكير في تلك المناقشات، ربما لم تنم جيدًا الليلة الماضية".

ترشيحاتنا

موقع خدمات جوية: مصر تتربع على عرش وجهات السياحة الألمانية

التعليم: انتهاء تصحيح فيزياء الثانوية..و8322 حصدوا الدرجات النهائية

كارتيرون يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم بكرواتيا

إنذار الحريق يربك حسابات السويد قبل مباراة إنجلترا

منافسو صلاح يتساقطون فى المونديال.. نيمار يلحق بميسي ورونالدو.. وهارى كين وهازارد ودى بروين فى الصورة.. فيديو

الداخلية: أسبوع للمرور بعنوان القيادة تحت تأثير المخدر يهدد حياتك .. صور

التعليم: 6973 طالب ثانوية حصدوا الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الأولى

اختفاء إمبراطورية R سبب غياب كأس العالم عن البرازيل ..فيديو

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بدءا من الثلاثاء..والقاهرة تسجل 39

أول رد فعل لطارق حامد على تهديد مرتضى منصور

رئيس البرازيل: المنتخب لعب بشرف رغم الهزيمة من بلجيكا

النظام التعليمي الجديد.. كل يوم هو في شأن.. طارق شوقي يدرس إلغاء درجات الصف الأول الثانوي للعام المقبل.. ونائبة: ظلم كبير للطلاب.. وآخر: المقترح يهدف للتجربة.. وطمأنينة أولياء الأمور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التموين يشدد على حسن معاملة المواطنين ..صور

الداخلية: أسبوع للمرور بعنوان القيادة تحت تأثير المخدر يهدد حياتك .. صور

ريم السعيدى بإطلالة مفعمة بالأنوثة خلال حملها .. صور

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

فيديو

فخري الفقي: استثمارات الحكومة في الموازنة زدات 35 مليار جنيه
على مصلحي لمكتب تموين: ليه بتقفلوا الباب وبتتعاملوا من الشباك؟
الإسكان: تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية قريبا .. فيديو
الرئاسة: توجيهات بإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة.. فيديو
وزير التموين: علينا مسئولية لإحقاق الحق للفئات الأكثر احتياجا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟