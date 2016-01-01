تعلمى كيفية تنسيق لفة الطرحة مع النظارة .. صور

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية تنسيق لفة الطرحة مع ارتداء النظارة خلال فصل الصيف وهو ما يسبب لهن الكثير من الأزمات، وتتساءل العديد من الفتيات عن أبرز طرق السهلة والبسيطة لإرتداء الطرحة مع النظارة.



فكما جاء فى صفحات الموضة على الفيس بوك، فهناك مجموعة من الصور المميزة التي يظهر من خلالها كيفية تنسيق لفة الطرحة مع النظارة للظهور بمظهر خلاب وجذاب فى الوقت ذاته.



فيمكن ارتداء الطرحة الشيفون المطرزة بقليل من حبيبات اللولى مع ارتداء نظارة عريضة من الجانين، كما يمكن الإستعانة بالطرح القطن مع مراعاة لفها مفتوحة من الأمام.



شاهدى الصور واستعينى بها فى إطلالتك...