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ديني

وزير الأوقاف: 1500 جنيه قيمة صك الأضحية هذا العام

السبت 07/يوليه/2018 - 01:33 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين للتعاقد على ٢٠٠ طن لحوم كمرحلة أولى لمشروع صكوك الأضاحي، حيث نجحت الوزارة العام الماضي في توزيع 550 طن لحوم أضاحي.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمسجد النور بالعباسية، أن قيمة الصك هذا العام ١٥٠٠ جنيه، وستكون الصكوك متوفرة في جميع فروع بنك مصر والبنك الأهلي بالإضافة إلى مديريات الأوقاف وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية، حيث تم طباعة 100 ألف صك بصفة مبدئية.

وأعلن الوزير أن حساب صكوك الأضاحي على النحو التالي:
بالبنك المركزي المصري رقم 2 / 22222 / 450 / 9

بالبنك الأهلي المصري رقم / 1469550461073100010

ببنك مصر رقم / 1400001009999999

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