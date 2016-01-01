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4 نجوم لا يمتلكون حسابات على موقع التواصل الاجتماعي.. أبرزهم الزعيم وياسر جلال

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
أثارت تصريحات النجم ياسر جلال أنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "إنستجرام" جمهوره، خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك شخصٌ يتحدث باسمه، فهناك عددٌ كبيرٌ من الفنانين صرحوا أكثر من مرة أنهم لا يمتلكون أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى وأنه لا صلة لهم بأي شخص ينتحل صفتهم.

"صدى البلد" يرصد أبرز هؤلاء النجوم الذين لا يمتلكون حسابات على مواقع التواصل. 


أكد النجم ياسر جلال في تصريح تليفزيوني للإعلامية مني الشاذلي بأنه لا يملك أي حسابٍ على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يتابع كل أخباره من خلال عائلته وأصدقائه، تابع: أن السوشيل ميديا لها أضرار كبيرة خاصة على الفنان. 


صرح الزعيم عادل إمام في أكثر من لقاء تليفزيون بأنه لا يملك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد في تصريحات سابقة له أنه لا يحب وسائل التواصل الاجتماعي ولا يمتلك أي حسابات عليها، وأنه لاعلاقة له بأى صفحات تحمل اسمه عبر تلك المواقع. 

كذلك النجم هشام سليم أصدر بيانًا صحفيًّا، نفى فيه امتلاكه لأي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في البيان: "أؤكد أنا الفنان هشام سليم أنه ليس لي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما ينسب إلى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو على موقع "تويتر" من حسابات لا يمثلني ولا أعرف عنها شيئًا، لذلك قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الذين يقفون وراء هذه الحسابات. 

كذلك النجم أحمد عز سبق وصرح أكثر من مرة أنه لا يمتلك أي حسابات على أي من مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيس بوك" أو "إنستجرام" أو "تويتر"، وأكد أنه يفضل الخصوصية في حياته، وألا يتدخل الجميع في تفاصيل حياته اليومية كما يحدث عبر تلك المواقع.

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