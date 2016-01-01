يوسف: مباراة أولمبيا تجربة مفيدة للأهلي

أكد محمد يوسف ؛ المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي إن المباراة الودية أمام فريق أولمبيا السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 جاءت مفيدة للغاية، خصوصا أنها أوضحت للجهاز الفني مدى استيعاب اللاعبين لفكره خلال المرحلة الاخيرة،وهو الأمر الذي كان فى أولويات الجهاز الفني قبل المباراة .



وأضاف أن المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعبين لمدة تسعين دقيقة، فى إطار سعي الجهاز الفني لتثبيت التشكيل؛ استعداد لمباراة تاونشيب البتسوانى المقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا، هذا بخلاف الاطمئنان على اللاعبين الدوليين بعد مشاركة كل من شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وايمن اشرف .



وأكد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أن الجهاز الفنى كان فى حاجة لتجربة قوية للوقوف على مستوى اللاعبين وهو ما تحقق فى ودية اولمبيا، خصوصا ان الفريق السلوفيني سيشارك بعد أيام فى بطولة أوروبا، ومن ثم جاءت التجربة قوية للغاية وحققت الكثير من أهداف الجهاز الفني.



وكشف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون رفض فكرة تغيير طريقة اللعب بشكل كلى ؛ نظرا لضيق الوقت ، ولهذا يسعى لتطبيق فكرة بالشكل الذي لا يحدث خللا فى الفريق، وبما يتناسب مع طريقة أداء المنافس.



وأكد يوسف أن المباراة تعد جيدة وكشفت مدى التطور في مستوى اللاعبين ودرجة انسجامهم مع بعضهم البعض , مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يضع خطة من اجل الوصول الى المستوى المأمول.



وشدد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة على ان الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، والجميع يسعى لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر، وستكون المباراة القادمة فرصة جيدة امام الجهاز الفنى؛ من اجل تصحيح بعض الأمور التي حدثت في مباراة اولمبيا.