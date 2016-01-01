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أخبار البلد

الفلاح الفصيح يطالب الزراعة بالتعاون مع البحث العلمي لدراسة التربة بغرب المنيا

السبت 07/يوليه/2018 - 03:16 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن الخطوات التى إتخذتها لجنة تقييم مشروع غرب غرب المنيا هى خطوات تأخرت كثيرا مؤكدا أنه كان لا بد من بداية المشروع كان على وزارة الزراعة أن تتعاون مع وزارة البحث العلمي لمعرفة طبيعة التربة والمياه بالمنطقة.

وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد بأن هناك خريطة مصرية ودراسات منذ بداية الزراعة المصرية وتم تحديد الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق الصحراوية وتحديد ملوحة المياه في تلك المناطق وتأثيرها الكبير فى عملية الزراعة وكان هذا واضحا في مشروع غرب غرب المنيا.

وتابع الفلاح الفصيح بأن أخطر ما يواجه الزراعة في المناطق الصحراوية هو تملح المياه مشيرا إلى انه أيضا الزراعة الجائرة في تلك المناطق تزيد من ملوحة المياه.

يذكر أن لجنة تقييم مشروع غرب غرب المنيا، قد إجتمعت برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث اتخذت اللجنة 7 توصيات سوف تبدأ في تنفيذها فورًا.

وتضمنت التوصيات تحديد تبعية المشروع والهيكل الإداري والفني والمالي، وإعداد مساكن للقائمين والعاملين بالمشروع، وتوفير العمالة المدربة بالعدد الكافي على إدارة وصيانة أجهزة الري المحوري، ورسم منحنى ملوحة الابار المختارة وذلك لتحديد عدد ساعات التشغيل اليومي وبالتالي التركيب المحصول المناسب، بالإضافة لقياس التصرف الفعلي للآبار أثناء تشغيل الأجهزة، وقياس تصرفات جهاز الري المحوري والضغوط وحساب معدلات الري عند السرعات المختلفة للأجهزة والمتوافقة مع التصرفات الآمنة، إلى جانب تقييم مستوى الملوحة الحالية والعناصر الغذائية الميسرة في عينات سطحية مختارة لوضع برنامج التسميد المناسب لكل محصول.

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