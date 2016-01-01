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أخبار العالم

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

السبت 07/يوليه/2018 - 01:39 م
شاطئ البوريفاج في
شاطئ البوريفاج في الاسكندرية - ارشيفية
على صالح
ذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية أن مصر تخطط لإتاحة بعض الشواطئ للسياح فقط، في أكبر المدن الساحلية على البحر المتوسط، الإسكندرية، للترويج للمدينة كوجهة لقضاء العطلات.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة البريطانية اليوم السبت، في الوقت الذي تزداد فيه شعبية مصر هذا الصيف حيث يتدافع البريطانيون إلى هناك، لا تزال الإسكندرية غير مؤهلة بالشكل الكافي للزيارة، لكن الحكومة تريد إعادة وضعها على الخريطة.

واستعرضت "ذا صن" ما قاله علي المناستيرلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن الخطط "ستناسب احتياجات الجنسيات الأجنبية"، كما أن الشواطئ ستعطي خصوصية "تناسب احتياجات السياح".


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