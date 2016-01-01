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كأس العالم

الأهلي يؤدي مرانه في معسكر كرواتيا مساء اليوم

السبت 07/يوليه/2018 - 01:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مرانا وحيدا في الخامسة مساء.

ويتدرب الأهلي في كرواتيا على ملعب NK PoLet القريب من فندق الإقامة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عدم خوض تدريبين صباحا ومساء؛ تجنبا للإجهاد بسبب المباراة ودية التي خاصها الفريق أمس الجمعة أمام أولمبيا السلوفيني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي غدا الأحد تدريباته على مرتين صباحا ومساء ،وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفنى

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