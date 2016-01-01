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فن

سامح حسين: الرجل الأخطر بطولة جماعية

السبت 07/يوليه/2018 - 03:30 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال الفنان سامح حسين، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه من مؤيدي البطولة الجماعية التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.

وأضاف حسين: "هذه النوعية من الأعمال أصبحت تجذب المشاهد، بالإضافة إلى المنافسة القوية بين الفنانين".

وتابع: "أهم ما جذبني في فيلم الرجل الأخطر المقرر طرحه الفترة القادمة في دور العرض السينمائية، هو البطولة الجماعية، بالإضافة إلى روح التعاون التي تجمع بين فريقه".

"الرجل الأخطر" بطولة رحمة حسن وهالة فاخر ولطفي لبيب وأحمد حلاوة وإدوارد وزينب عبد الوهاب، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى تشويقى ويعتمد على الإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجآت للجمهور العربى والمصرى.

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