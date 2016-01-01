أول رد فعل لطارق حامد على تهديد مرتضى منصور

رد طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر ونادى الزمالك على تهديد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بشطبه واتهامه بالتمرد بدعوى رغبته فى الرحيل لنادى بيراميدز.



وغرد طارق حامد عبر حسابه على تويتر اليوم قائلا : مستمر مع نادي الزمالك ولَم أوقع على أي ورقة للرحيل.



واتهم مرتضى منصور لاعب الفريق طارق حامد ووكيل أعماله أحمد يحيى بسرقة عقود تجديد تعاقده مع الزمالك بنية الانتقال الى براميدز مقابل الحصول على 12 مليون جنيه سنويا.