كارتيرون يمنح لاعبي الأهلي راحة الثلاثاء

قرر باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي منح اللاعبين راحة من المران يوم ١٠ يوليو.



وتغادر بعثة الأهلي كرواتيا مساء يوم ٩ يوليو على أن تصل القاهرة فجر اليوم التالي الذي فضل المدرب الفرنسي عدم خوض مران في نفس يوم الوصول؛ تجنبا إجهاد اللاعبين.



وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.