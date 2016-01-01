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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يطالب بفتح ملف إهدار الملايين بمشروع غرب المنيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن الخطوات التى إتخذتها لجنة تقييم مشروع غرب المنيا هي خطوات جيدة وحاسمة ولكن كان من المفترض أن تشكل تلك اللجنة من بداية المشروع لتقييم المشروع بشكل شامل.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لا بد من وزارة الزراعة الكشف عن التفاصيل التي حدثت في بداية المشروع ولماذا تأخر قرار تشكيل تلك اللجنة خاصة بعد أن ترددت اقاويل عن إهدار ملايين الجنيهات في هذا المشروع.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين ان المرحلة الأولى من هذا المشروع كان من المفترض أن تفتتح فى 30 يونيو الماضي.

يذكر أن لجنة تقييم مشروع غرب المنيا، إجتمعت برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث اتخذت اللجنة 7 توصيات سوف تبدأ في تنفيذها فورًا.

وتضمنت التوصيات تحديد تبعية المشروع والهيكل الإداري والفني والمالي، وإعداد مساكن للقائمين والعاملين بالمشروع، وتوفير العمالة المدربة بالعدد الكافي على إدارة وصيانة أجهزة الري المحوري، ورسم منحنى ملوحة الابار المختارة وذلك لتحديد عدد ساعات التشغيل اليومي وبالتالي التركيب المحصول المناسب، بالإضافة لقياس التصرف الفعلي للآبار أثناء تشغيل الأجهزة، وقياس تصرفات جهاز الري المحوري والضغوط وحساب معدلات الري عند السرعات المختلفة.

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