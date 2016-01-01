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كأس العالم

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية 12 يوليو

السبت 07/يوليه/2018 - 01:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم ١٢ يوليو الجاري موعدا للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو.

كان الأهلي بدأ استعداداته للموسم الجديد بمعسكر مغلق في برج العرب قبل أن يخوض معسكرا جديدا في كرواتيا يتخلله مباراتين وديتين وينتهي يوم ٩ يوليو.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون للوصول باللاعبين لأعلى مستوى ممكن قبل مواجهتي تاونشيب بطل بوتسوانا في الجولتين الثالثة والرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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