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كأس العالم

الأهلي يتدرب على ملعب التتش الأربعاء

السبت 07/يوليه/2018 - 01:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حدد باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء الاربعاء ١١ يوليو لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان المدرب الفرنسي قرر منح اللاعبين راحة من المران يوم الثلاثاء القادم، حيث تغادر بعثة الأهلي كرواتيا مساء بعد غد الاثنين على أن تصل القاهرة فجر اليوم التالي الذي فضل المدرب الفرنسي عدم خوض مران في نفس يوم الوصول؛ منعا الإجهاد اللاعبين.

ويستعد الأهلي بقوة لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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