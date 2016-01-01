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كأس العالم

الأهلي يخوض مباراة ودية قبل مواجهة تاونشيب

السبت 07/يوليه/2018 - 01:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قرر خوض مباراة ودية في برج العرب بالإسكندرية قبل مواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو الجاري.

وحدد الجهاز الفني موعد المواجهة يوم ١٢ يوليو ، على أن يتم تحديد طرفها لاحقًا.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض معسكرا مغلقا جديدًا في برج العرب؛ استعدادا لمواجهة بطل بوتسوانا وقرر الجهاز الفني أن يخوض مباراة ودية أول أيام المعسكر .

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