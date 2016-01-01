العاملين بالسكك الحديدية: جار صرف العلاوة في 8 شركات

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية بشأن صرف العلاوة والحوافز إن جميع حقوق العمال المتعلقة بالحوافز جار صرفها داخل 8 شركات تابعة للسكك الحديدية.
واكد فكري في تصريح "لصدى البلد" أن هناك تأخرًا في صرف العلاوة للعاملين بالشركات القابضة لذلك تقدم قيادات اتحاد عمال نقابات مصر بطلب لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها.
وأضاف "فكري" أن القانون يمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا، للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.