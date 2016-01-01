العاملين بالسكك الحديدية: جار صرف العلاوة في 8 شركات

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية بشأن صرف العلاوة والحوافز إن جميع حقوق العمال المتعلقة بالحوافز جار صرفها داخل 8 شركات تابعة للسكك الحديدية.





واكد فكري في تصريح "لصدى البلد" أن هناك تأخرًا في صرف العلاوة للعاملين بالشركات القابضة لذلك تقدم قيادات اتحاد عمال نقابات مصر بطلب لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بصرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالشركات القابضة، والشركات التابعة لها.



