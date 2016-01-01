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كأس العالم

معلول يشارك فى تدريبات الأهلي اليوم

السبت 07/يوليه/2018 - 01:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يشارك علي معلول؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، فى التدريبات المسائية اليوم السبت بعد أن وصل اللاعب إلى فندق الإقامة مساء أمس.

وشارك معلول مع منتخب تونس فى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة االقدم بالأهلي إلغاء المران الصباحى اليوم واقتصار الأمر على المران المسائي ؛ تجنيا للارهاق بعد خوض مباراة ودية أمس امام اولمبيا السلوفيني.

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