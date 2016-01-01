اختبار طبي لحمودي بسبب آلام العضلة الضامة

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن أحمد حمودي يعاني من آلام في العضلة الضامة.



‎وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فضل منح اللاعب راحة من المشاركة في لقاء أولمبيا السلوفيني أمس لهذا السبب.



‎وكان الاهلي قد تعادل وديا مع فريق أولمبيا السلوفيني أمس الجمعة بهدف لكل فريق في أولى المباريات الودية للأهلي في معسكره الأوروبي.



‎وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا؛ استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم

17 يوليو الجاري بدوري أبطال أفريقيا.