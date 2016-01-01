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كأس العالم

اختبار طبي لحمودي بسبب آلام العضلة الضامة

السبت 07/يوليه/2018 - 01:43 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن أحمد حمودي يعاني من آلام في العضلة الضامة.

‎وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فضل منح اللاعب راحة من المشاركة في لقاء أولمبيا السلوفيني أمس لهذا السبب.

‎وكان الاهلي قد تعادل وديا مع فريق أولمبيا السلوفيني أمس الجمعة بهدف لكل فريق في أولى المباريات الودية للأهلي في معسكره الأوروبي.

‎وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا؛ استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم
17 يوليو الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

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