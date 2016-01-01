اختبار طبي لحمودي بسبب آلام العضلة الضامة

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن أحمد حمودي يعاني من آلام في العضلة الضامة.
وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فضل منح اللاعب راحة من المشاركة في لقاء أولمبيا السلوفيني أمس لهذا السبب.
وكان الاهلي قد تعادل وديا مع فريق أولمبيا السلوفيني أمس الجمعة بهدف لكل فريق في أولى المباريات الودية للأهلي في معسكره الأوروبي.
وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا؛ استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم
17 يوليو الجاري بدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون فضل منح اللاعب راحة من المشاركة في لقاء أولمبيا السلوفيني أمس لهذا السبب.
وكان الاهلي قد تعادل وديا مع فريق أولمبيا السلوفيني أمس الجمعة بهدف لكل فريق في أولى المباريات الودية للأهلي في معسكره الأوروبي.
وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا؛ استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ بمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم
17 يوليو الجاري بدوري أبطال أفريقيا.