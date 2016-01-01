تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات استشفائية ومغطس ثلج ، صباح اليوم ؛ للتخلص من حالة الإرهاق عقب أداء الفريق مباراة أمس الجمعة أمام فريق اولمبيا السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.
ومن المقرر أن يخوض الفريق المران اليوم في الخامسة مساء؛ استعدادا للمرحلة القادمة والتى تشهد خوض الأهلي مباراتي تاونشيب في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض الفريق المران اليوم في الخامسة مساء؛ استعدادا للمرحلة القادمة والتى تشهد خوض الأهلي مباراتي تاونشيب في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.