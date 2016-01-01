ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

السبت 07/يوليه/2018 - 01:41 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات استشفائية ومغطس ثلج ، صباح اليوم ؛ للتخلص من حالة الإرهاق عقب أداء الفريق مباراة أمس الجمعة أمام فريق اولمبيا السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران اليوم في الخامسة مساء؛ استعدادا للمرحلة القادمة والتى تشهد خوض الأهلي مباراتي تاونشيب في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

شوقي: إلغاء التقسيم القديم للعلمي والأدبي في الثانوية التراكمية

التعليم: 6973 طالب ثانوية حصدوا الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الأولى

التعليم: الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على تطبيق الثانوية التراكمية باستخدام التابلت

ننشر صور الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من وزير التعليم

ضاحي خلفان: نظام الحمدين إذا ساند حكومة نزل عليها غضب الله

11 عاما حبس للبنانية منى مذبوح

السبت المقبل غرة ذي القعدة

الطريق يمهد إلى بطل جديد لكأس العالم كل 20 عاما.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل يجعل الله يشكر لك ويغفر ذنبك

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية مقديشو

21 كلمة أوصى بها النبي عند سماع المؤذن

كارتيرون يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم بكرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التموين يشدد على حسن معاملة المواطنين ..صور

الداخلية: أسبوع للمرور بعنوان القيادة تحت تأثير المخدر يهدد حياتك .. صور

ريم السعيدى بإطلالة مفعمة بالأنوثة خلال حملها .. صور

سمية الخشاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة ..صور

فساتين سهرة راقية للمصمم اللبناني طونى ورد لخريف وشتاء 2018..صور

فيديو

فخري الفقي: استثمارات الحكومة في الموازنة زدات 35 مليار جنيه
على مصلحي لمكتب تموين: ليه بتقفلوا الباب وبتتعاملوا من الشباك؟
الإسكان: تفاصيل حجز وحدات العاصمة الإدارية قريبا .. فيديو
الرئاسة: توجيهات بإنهاء قوائم انتظار الأمراض الخطيرة.. فيديو
وزير التموين: علينا مسئولية لإحقاق الحق للفئات الأكثر احتياجا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟