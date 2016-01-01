تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات استشفائية ومغطس ثلج ، صباح اليوم ؛ للتخلص من حالة الإرهاق عقب أداء الفريق مباراة أمس الجمعة أمام فريق اولمبيا السلوفيني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.



ومن المقرر أن يخوض الفريق المران اليوم في الخامسة مساء؛ استعدادا للمرحلة القادمة والتى تشهد خوض الأهلي مباراتي تاونشيب في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.