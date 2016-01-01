انتحار طالب شنقا في المنصورة لمروره بأزمة نفسية

انتحر طالب شنقًا داخل شقته بمدينة المنصورة بعد مروره بأزمة نفسية.





تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة وانتقل الرائد محمد مطر، رئيس المباحث ومعاونة النقيب معاذ جمال، وتبين وجود جثمان "وليد م. م" 23 عامًا، طالب بكلية الآثار، مسجاة على الأرض بصالة الشقة ووجود سحجات واحمرار وحبل مربوط حول الرقبة كما تبين وجود آثار لربط حبل بحلقة سقف غرفة الصالون وكرسى خشبى أسفلها.





وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه حال دخوله على شقيقه بغرفة الصالون فوجئ به معلقًا بسقف الحجرة وأسفله كرسى خشبى وقام بإنزاله، وعلل قيامه بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحدًا فى وفاته.