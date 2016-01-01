سامح حسين لـ صدى البلد : لا أتدخل في اختيار أبطال الرجل الاخطر

أكد الفنان سامح حسين بانه لا يتدخل في اختيار أبطال " الرجل الاخطر " المقرر طرحه في دور العرض الفترة المقبلة .



وقال حسين فى تصريحات لموقع صدي البلد : أترك هذا الموضوع للمخرج والمنتج خاصة انهم يختارون الافضل ، فسبق وتعاونت مع المخرج من خلال فيلم " بث مباشر " وأثق في اختياراته الفنية.



"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج الدكتور مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.