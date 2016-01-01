ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

النائب العام: التحقيق في حظر رئيس الأعلى للإعلام النشر في وقائع متعلقة بمستشفى 57357.. والقرار حق أصيل للسلطة القضائية بمفردها والمجلس خالف القانون

السبت 07/يوليه/2018 - 06:15 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
محمد عبدالله
النائب العام:
- استدعاء رئيس الأعلى للإعلام للتحقيق فى قراره بحظر النشر بشأن 57357
- قرار حظر النشر حق أصيل للسلطة القضائية
- الأعلى للإعلام خالف القانون باصدار قرار الحظر
- حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة بشأن القرار

خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، حول القرار الصادر بحظر النشر في واقعة مستشفى السرطان 57357

وجاء نص الخطاب..

بالإشارة إلى ما طلعتتا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية وإذ كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي ان يكون مستندا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام والواردة بالفضل التاسع منه والخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم ان يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة وهي الاختصاصات التي تخص المشرع.

حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تتشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكات للقواعد والمعايير المعنية والأعراف المكتوبة من اي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية وخلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.

فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما على لا أمر له والمؤسسات الصحفية والإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف على عنه.

فضلا عن ذلك فإن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديا على اختصاصات السلطات القضائية والمنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.

السيد رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لقد أحاط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلان وصحافة حرة ونزيهة في اطار في إطار من المهنة يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض احتصاصكم أما لير ذلك فلا اختصاص لكم.به بحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام في نطاقه.

إن السلطة التي أحاط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزاما عليها التدخل بما يحقق انضباطا أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذ ا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقا لاقتناص الاختصاص إثباتا للوجود.

السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الذي أسلفنا شرحه ويحصل ما يتضمن الإجابة عن التساؤلات التي اوردناها في مقدمة الكتاب وأنه لم يصدر فأرجو الاعداد لتلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها. وقررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة من تحقيقات بشأنه.

ترشيحاتنا

أحمد حسن يمثل نادي بيراميدز فى قرعة الدوري للموسم الجديد غدا

الأرصاد تحذر المصيفين من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات.. فيديو

مرتضى منصور: نرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيه

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

فضيحة.. شركة استخبارات إسرائيلية تدخلت في الانتخابات المجرية

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

حكم سجود السهو لمن ترك القنوت في صلاة الفجر

كمال أبو رية يحصل على إجازة مصيف مع أسرته

مشاهدة مباراة السويد وانجلترا بث مباشر

ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

رياضة .. بيكفورد رجل مباراة إنجلترا والسويد فى كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

طارق فهمي: لا يمكن إتمام أي صفقة فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر
عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي
طارق فهمي: الدولة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعليم وفق خطط مدروسة
انجلترا تقصي السويد وتصعد للمربع الذهبي للمونديال بعد 28 عاما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟