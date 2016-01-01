كارثة.. الهرمونات والمكملات الغذائية تسبب العقم للرجال

حذر الدكتور هشام الشاعر، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، الرجال الذين يمارسون الرياضة وخاصة رفع الأثقال وكمال الأجسام، من استخدام حقن الهرمونات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، لأن من ضمن الهرمونات التي يستخدمها الرجال هرمون الذكورة "التستوستيرون"، وذلك ظنًا منهم أن المداومة على استخدامه تساعد على بناء الجسم، وهو في الحقيقة يسبب كارثة.



وقال الشاعر إن هرمون الذكورة الخارجي يعمل على إيقاف إفراز هرمون الذكورة الذي يقوم الجسم بإفرازه، وبالتالي يأثر على القدرة الجنسية ويضعفها، كما يؤثر على نمو وقدرة الحيوانات المنوية، ما يهدد القدرة الإنجابية.



وأضاف أن لهذه الهرمونات تأثيرات على جميع أجزاء الجسم وهي:



1- تسبب ارتفاع ضغط الدم وأضرار بالقلب



2- تتسبب في تضخم البروستاتا



3- تؤثر بالسلب على الحالة المزاجية وتزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، وتسبب الجلطات التي قد تؤدي للوفاة.



وأكد الشاعر أن هناك أنواعا أخرى من الهرمونات تتسبب في حدوث العديد من المشاكل، وهي تتمثل في "هرمون النمو" الذي يأخذه الرياضيون في الجيم وله تأثير سلبي كبير جدا لأنه يؤثر على كثافة العظام والأوعية الدموية والقلب التي تضعف القدرة الإنجابية، ويجب ألا نغفل عن تأثير المكملات الغذائية مجهولة المصدر التي تحتوي على هرمونات كثيرة تؤثر على سلامة وفسيولوجية الجسم.