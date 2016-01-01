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برلمان

سحر صدقي: برلمان الطلائع يؤكد قدرة الشباب على تحمل المسئولية

السبت 07/يوليه/2018 - 03:20 م
النائبة سحر صدقى
النائبة سحر صدقى أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
أكدت النائبة سحر صدقى، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن برلمان الطلائع اليوم يؤكد أن لدينا شبابًا قادرًا على تحمل المسئولية وأن مصر ستكون واعدة بأيدي شبابها الصاعد الواعد ، الذى يدرك تمام جميع مشاكل التى تمر بها البلاد وهو ما يبشر بمستقبل أفضل لنا جميعا حيث إن الشباب قاطرة المستقبل.

وأضافت "صدقي"، خلال كلمته عقب انتهاء أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمقر مجلس النواب، أنها شاركت في اللقاء اليوم بهدف التعرف علي أفكار الشباب وأنها وجدت شبابًا واعدًا ومثقفًا وقادرًا على تحمل المسئولية، لافتة إلى أن لقاء برلمان الطلائع اليوم جاء متسقا مع رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وبناء الإنسان حيث تستهدف القيادة السياسية الوصول والتعبير عن كل شباب مصر.

وشهدت الجلسة الختامية لبرلمان الطلائع تطبيق مجموعة من الشباب لنموذج محاكاة لأداء المسئولين التنفيذيين داخل البرلمان، حيث مثل عدد من الشباب مناصب رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والتعليم، وقاموا بالرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من المشاركين.

وتضمنت الجلسة عرض عدد من البيانات العاجلة بشأن المشروعات والمصانع المتعثرة وانتشار معدل الجرائم والقصور الأمني في مواجهتها.

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