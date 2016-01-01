ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزارة الثقافة تعيد هيبة التراث السينمائي محليا وعالميا

السبت 07/يوليه/2018 - 03:23 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم
مصطفى الرماح
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارا مهما بإنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائى منذ عام ١٨٩٦ م بالمركز القومي للسينما، والذي من شأنه قيام من آلت إليهم الأفلام السينمائية التي تمثل تاريخ السينما المصرية، وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بتسجيل تلك المقتنيات بهذا السجل.

ويعد التسجيل بهذا السجل جواز مرور لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتني التراثي بما فيها المعارض الداخلية والخارجية مع إحتفاظ أصحاب التراث بكافة الحقوق المادية والأدبية التي يضمنها قانون الملكية الفكرية وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الثقافة للحفاظ علي التراث السينمائي المصرى والذى شكل على مدار عقود الهوى والهوية للمواطن العربي وظل دائما احد الروافد المهمة للثقافة العربية، كما لعب دورا بارزا في تصدر مصر للمشهد الثقافي عربيا وعالميا.

ترشيحاتنا

ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا .. فيديو و صور

فضيحة.. شركة استخبارات إسرائيلية تدخلت في الانتخابات المجرية

حسين السيد يبرئ مدير الكرة بالزمالك من أزمة عقود كهربا وفتحى

مرتضى منصور: طارق حامد مستمر مع الزمالك والتعامل معه وفقا للائحة

إحالة مسئولين بالزراعة وصاحب شركة للجنايات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة

بعد شائعة طلاقها.. أحلام تنشر صورة جديدة مع ابنها فاهد

شاهد.. تعمد نيمار الإصابة يشعل تويتر بفيديوهات ساخرة

أنطوان جريزمان يوضح سبب عدم احتفاله بهدفه في مرمى أوروجواي

مفاجأة.. أردوغان متهم بالتسبب في خروج ألمانيا من مونديال روسيا

التعليم: بدء الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال وأولى ابتدائي.. 1 سبتمبر

مرتضى: لا أزمات في عقد كهربا.. وسيتم قيده بالقائمة الثانية

روشتة شرعية للتخلص من السهو في الصلاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكورات بسيطة للحمام الصغير.. صور

صور جديدة لمنة فضالي باللون الأحمر عبر إنستجرام

شاهد.. برازيلي يحمل إرث والده بمدرجات بالمونديال

وزير التموين يشدد على حسن معاملة المواطنين ..صور

الداخلية: أسبوع للمرور بعنوان القيادة تحت تأثير المخدر يهدد حياتك .. صور

فيديو

فخري الفقي: 50 مليار جنيه وفر من الطاقة في الموازنة الجديدة
شاهد.. طريقة تحضير مسقعة مكعبات بالخل والثوم
شاهد.. طريقة تحضير البطاطس بالدقة
ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا .. فيديو و صور
فخري الفقي: استثمارات الحكومة في الموازنة زدات 35 مليار جنيه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟