بدء الدراسة لتلاميذ رياض الأطفال وأولى ابتدائي 1 سبتمبر.. نظام جديد لمواد الأول والثاني الثانوي.. إلغاء تقسيمات العلمي والأدبي بالثانوية التراكمية.. والرئيس يعلن تفاصيل النظام الجديد الشهر الجاري

شوقي:

ندرس تطبيق سنة بعد الإعدادية لتأهيل طالب التعليم الفني لغويًا وتربويًا ومهاريًا

جار تصنيع مليون تابلت لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي

إطلاق اسم التكنولوجيا التطبيقية على مدارس التعليم الفني الجديدة

ترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لعرض نظام التعليم الثانوي المعدل، وإقرار نظام التعليم المصري الجديد (نظام الدراسة الموحد)، لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى، لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2019/2018، وإقرار الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2019/2018.وقد انعقد الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والأستاذ الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعى، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، والأستاذة حبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.وخلال الاجتماع ، وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2019 /2018.ومن المقرر أن تبدأ الدراسة من 2018/9/1 إلى 2019/5/30 بـ 38 أسبوعًا تقريبًا، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة.أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثانى الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، تبدأ من 22 /9 /2018 إلى 6 /6 /2019 بـ35 أسبوعا تقريبًا، وإجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 26 /1 /2019 وتنتهى يوم الخميس 7 /2 /2019، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، وهذه القواعد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات، على أن يكون يوم السبت الموافق 4 /5 /2019 بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، حتى الخميس 30 /5 /2019، ويكون يوم السبت الموافق 18 /5 /2019 بداية امتحانات شهادة إتمام التعليم الفنى (بجميع الدبلومات الفنية) بالنسبة للفصل الدراسي الثاني.وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تدريس مواد (تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوي- مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي -التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي- الجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي)، وذلك كمواد مستمرة على مدار العام، أسوة بمواد العلوم التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في 6 /2 /2018.كما وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على تغيير اسم مدارس التعليم الفنى الجديدة (نظام التعليم المزدوج)، لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات.ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وافق على مشروع نظام التعليم الثانوى المعدل بنظام التقييم على ثلاث سنوات، والذي يستخدم فيه الطلاب التابلت كوسيلة تعليمية حديثة أكثر تطورًا ، كما تمت الموافقة على على إقرار نظام الدراسة الموحد أو نظام التعليم الجديد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري.وقال الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إن رئيس الجمهورية، مساند وداعم للمشروع، وإنه سوف يعلن عنه في جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم (اللغة العربية) والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.وأشاد شوقي بجهود الوزارة في خلال عامين للقضاء على ظاهرة الغش بالثانوية العامة، وقد تم بالفعل القضاء عليه.وأضاف الوزير أنه بالنسبة لنظام التعليم الفني الجديد، فالوزارة تدرس أن يشتمل على سنة إعدادا للطلاب قبل الدراسة، لتأهيلهم لغويًا وتربويًا ومهاريًا، بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة المعدل "الثانوية التراكمية"، لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمي والأدبي.وقال الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: "سيدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي شعبتين فقط علمي وأدبي، وأيضًا في الصف الثالث الثانوي نفس الشعبتين دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة".وأوضح أنه تمت مراعاة المعايير العالمية في وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمي في التعليم.وتحدث "شوقى" عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة.وأشار الوزير إلى أن نظام استخدام التابلت الجديد في المرحلة الثانوية سوف يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية على الطلاب من أي نوع.وقال شوقي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إن الامتحان في الثانوية التراكمية سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصري بشري به، مضيفًا أنه جار تصنيع عدد مليون تابلت لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019.