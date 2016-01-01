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أخبار البلد

«الصحفيين» تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة قانون الصحافة

السبت 07/يوليه/2018 - 03:27 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يستعد مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القادمة وذلك لبحث الاعتراضات التى قدمت على قانون الصحافة والإعلام الجديد ، وبحث استقالة أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان ، وتهديد عدد من الأعضاء بالتقدم باستقالة جماعية.

وأعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه سيتم عقد الاجتماع الطارئ والذي طالب به 6 من الأعضاء لمناقشة قانون تنظيم الصحافة الجديد، واستقالة أبو السعود محمد عضو المجلس، التى لم تصل له بشكل رسمى.

وأوضح نقيب الصحفيين، نحن أمام مشروع قانون الحوار، هو الذي يوصلنا للهدف الذي ننشده، ولغة التصعيد لن تحل والأبواب مفتوحة للنقاشات.

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