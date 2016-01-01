«الصحفيين» تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة قانون الصحافة

يستعد مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القادمة وذلك لبحث الاعتراضات التى قدمت على قانون الصحافة والإعلام الجديد ، وبحث استقالة أبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان ، وتهديد عدد من الأعضاء بالتقدم باستقالة جماعية.





وأعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه سيتم عقد الاجتماع الطارئ والذي طالب به 6 من الأعضاء لمناقشة قانون تنظيم الصحافة الجديد، واستقالة أبو السعود محمد عضو المجلس، التى لم تصل له بشكل رسمى.



