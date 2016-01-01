نائب عمدة مدينة فلبينية يلقي حتفه برصاص مسلحين

أعلنت الشرطة الفلبينية مقتل نائب عمدة مدينة صغيرة تقع إلى الجنوب من العاصمة مانيلا على يد مسلحين كانوا يقودون شاحنة صغيرة، في حادث هو الثالث من نوعه الذي يُنفذ بحق مسئولين محليين خلال أسبوع.



وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - "إنه تم إطلاق الرصاص على ألكسندر لوبيجان نائب عمدة مدينة "تريس مارتيريس" الكائنة بمحافظة "كافيت" وسائقه، وهما يستقلان شاحنة صغيرة أمام إحدى المستشفيات.. مشيرة إلى أن المهاجمين تمكنوا من الهرب".



وكان عمدة مدينة "تاناوان" أنطونيو هايلي (72 عاما) كان قد لقي مصرعه يوم /الاثنين/ الماضي برصاص قناص، بينما كان يشارك برفقة العشرات في مراسم رفع العلم على مبنى بلدية المدينة.. كما لقي فرديناند بوت عمدة بلدة "جنرال تينيو" حتفه بعد يوم واحد من مقتل هايلي إثر إطلاق النار عليه، وهو يغادر مجمعا حكوميا بسيارة دفع رباعي شمالي البلاد.

