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أخبار البلد

البيئة: إحباط محاولة صياد بيع حيوانات برية في أسوان 

السبت 07/يوليه/2018 - 03:27 م
صدى البلد
حنان توفيق
نجح قطاع حماية الطبيعة فى إحباط محاولة أحد الصيادين لبيع 9 حيوانات برية بمحافظة أسوان بالتعاون مع قسم شرطة أسوان ثان.

وتم إلقاء القبض على  الصياد  لمخالفته  قانون البيئة رقم 4 لسنة  1994 وتعديلاته والملحق رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وكان قد وردت شكوى  بالصفحة الرسمية  لوزارة البيئة تفيد بوجود أحد الصيادين يقوم بالإتجار في الكائنات البرية ومحاولاته ببيع بعض من هذه الحيوانات لأحد التجار بمحافظة اسوان وذلك بالمخالفة لقانون البيئة والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الإتجار في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

فور ورود الشكوى تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع مديرية أمن أسوان حيث تم عمل كمين للصياد والتاجر وتم القبض عليهما وكان بحوزة الصياد صغيري ثعلب وذئب و5 ثعابين كوبرا مصرية مجمدة غير حية وثعبان كوبرى مصرية حية.

 تم تحرير محضر بالواقعة واستلام الحيوانات المذكورة والتأكد من سلامتها وتوفير الرعاية الطبية لها وفي انتظار قرار النيابة بشأنها.

من جانبها أكدت وزيرة البيئة على أهمية توعية المواطنين بالحفاظ على تلك الأنواع البرية المهددة بالانقراض مما يفقدنا كنوزاً وأصول تلك الأنواع وذلك حفاظا على التنوع البيولوجى لهذه الكائنات وتحقيق التوازن للنظم البيئية .

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