الحبس 8 سنوات للبنانية منى مذبوح.. و29 يوليو نظر أولى جلسات استئنافها

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بتعديل حكمها الصادر ضد اللبنانية منى مذبوح من الحبس 11 سنة إلى 8 سنوات بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان.



كما حددت نيابة مصر الجديدة جلسة 29 يوليو لنظر الاستئناف المقدم من دفاعها على حكم حبسها.



وكانت قوات أمن مطار القاهرة ألقت القبض على اللبنانية منى مذبوح، تنفيذًا لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بضبط وإحضار المذكورة على خلفية توجيهها اتهامات وإساءات للشعب المصري والقيادة السياسية من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.



وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر.



وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها ترحيلها إلى بلادها ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر.