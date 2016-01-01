روسيا تدعو المجتمع الدولي لدعم جهود إزالة الألغام في سوريا

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، المجتمع الدولي للانضمام للجهود "الروسية-السورية" في مجال إزالة الألغام في سوريا.



وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "ندعو المجتمع الدولي للمشاركة بشكل نشط في الجهود (الروسية-السورية) في هذا المجال وتقديم الدعم المالي والتقني اللازم، مما يساهم في نهاية المطاف في توفير ظروف مناسبة ومواتية لعودة ملايين السوريين لمنازلهم وإعادة بناء الدولة."



كما أشار البيان إلى أن الوضع في الرقة -التي فخخها الإرهابيون وتعاني من دمار جراء أعمال ما يسمى بالتحالف الدولي ضد (داعش)- مؤشر على ضرورة تعجيل جهود المجتمع الدولي في مجال إزالة الألغام.



يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وخدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام (يو إن-إم إيه إس) الأسبوع الماضي لمساعدة الجانب السوري في نزع الألغام للحفاظ على سلامة المدنيين.