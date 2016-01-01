إصابة 3 عناصر أمن في هجوم مسلح على محافظة ديالى العراقية

أفاد مصدر محلي عراقي ، اليوم السبت، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن بهجوم شنه مسلحون شرق قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.



وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن أحد عناصر قوة حماية أنبوب نفطي في منطقة سوسة (50 كم شرق بعقوبة) قتل وأصيب اثنان آخران بهجوم شنه مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي.



وفي سياق آخر، قال المصدر إن مدنيا أصيب بجروح متوسطة في انفجار عبوة ناسفة في أرض زراعية في أطراف ناحية مندلي 90كم شرق بعقوبة.



وتشهد محافظة ديالى العراقية، أعمال عنف بين فترة وأخرى ما يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.



