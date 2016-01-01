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وزير النقل يتفقد المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 03:27 م
هشام عرفات
هشام عرفات
نورا المري
قال محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، إن المهندس هشام عرفات تفقد، اليوم السبت، الجزءين الأول والثاني للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، مُشيرا إلى أنه تم بدء الجولة باجتماع مع الشركات المنفذة ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع.

وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزير تفقد المحطات المختلفة للجزء الثاني، حيث بدأ جولته من الورشة التي تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بمساحة 65 فدانا وهي خاصة بالخط الثالث، ثم تفقد المحطات الاخرى وهي هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب وعدلي منصور التبادلية، التي بلغت نسبة الانجاز بها 40% ، من المنتظر افتتاحه في ديسمير 2019.

ولفت المتحدث باسم وزارة النقل، إلى أن الوزير توجه لتفقد الجزء الأول من الخط الثالث الذي يصل طوله إلى 5.15 كيلو متر ويشتمل على 4 محطات نفقية ومحطة علوية واحدة هي النزهة، مُشيرا إلى أن الوزير شهد معدلات التنفيذ بها التي وصلت لنسبة 85%، ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن وزارة النقل لديها خطة طموحة خلال الـ4 سنوات القادمة، في مجال مترو الانفاق، وهي ترتكز على استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة خط امبابة، والبدء في تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو 6 أكتوبر، بتكلفة 2 مليار جنيه، انشاء الخط الخامس للمترو مدينة نصر الساحل، بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه، واستكمال مترو الخصوص المعادي بتكلفة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال المشروع الهام لتنفيذ القطار الكهربائي.

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