زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته ست درجات على مقياس ريختر اليوم السبت قبالة سواحل شرقي اليابان، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل مقاطعة "شيبا" وعلى عمق 50 كيلومترا .. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

