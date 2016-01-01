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كأس العالم

البنك المركزي الروسي يعلن عن مفاجأة حال التأهل إلى نصف نهائي المونديال

السبت 07/يوليه/2018 - 03:27 م
جماهير روسيا
جماهير روسيا
محمد رشاد
كشف البنك المركزي الروسي، عن مفاجأة للشعب الروسي حال تأهل منتخب كرة القدم الأول إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في حالة الفوز على نظيره الكرواتي فى إطار مباريات دور ربع نهائي البطولة.

وأعلن البنك المركزي الروسي أنه حال تأهل منتخب روسيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 سيُصدر عملة جديدة "1/2” سيكون شكلها كما هو مرفق بالصور.

وتغلب منتخب روسيا على نظيره الاسباني بطل العالم 2010 بركلات جزاء فى مفاجأة مدوية فى البطولة الحالية ليواجه منتخب كرواتيا في مباراة دور الثمانية والتى ستنطلق فى الثامنة بتوقيت القاهرة اليوم السبت.
البنك المركزي الروسي يعلن عن مفاجأة حال التأهل إلى نصف نهائي المونديال

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