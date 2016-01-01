كوريا الشمالية: المحادثات مع بومبيو من طرف واحد

علقت كوريا الشمالية على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومحادثاته مع المسئولين في بيونج يانج، معربة عن أسفها لموقف الولايات المتحدة وطلبات نزع السلاح النووي والتي كانت من جانب واحد.



وأصدرت الجهات المختصة في كوريا الشمالية بيانا عبر عن موقف الدولة من المحادثات التي أجريت مع بومبيو على مدى اليومين السابقين، أفاد بأن المحادثات رفيعة المستوى مع الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو كانت "مؤسفة" واتهمت واشنطن بمحاولة الضغط من جانب واحد على البلاد للتخلي عن أسلحتها النووية.



وجاء بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية الذي لم يذكر اسمه يوم السبت بعد ساعات من اختتام بومبيو يومين من المحادثات مع مسؤولين كوريين شماليين بقيادة كيم يونج تشول.

