شاهد .. سعودي يخصص شاشة زفافه لمتابعة مباريات كأس العالم

في مشهد من طرائف كأس العالم ومحبيه من مختلف الدول، حرص عريس بالمملكة العربية السعودية يوم زفافه على متابعة مباريات كأس العالم، وحتى لا يفوت لحظة مشاهدة المباراة قام بعرضه بقاعة زفافه.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا لعريس يخصص شاشة كبيرة في قاعة زواجه، وذلك لتمكين الحضور من مشاهدة مباراة مونديال كأس العالم، وتوفير مقاعد ورصها في صفوف مثل مقاعد المتفرجين في المقاهي.



وهاجم مغردون عبر تويتر بالسعودية، العريس لما قام به وتجاهله لزفافه وأهم أيام حياته في مشاهدة مباريات كأس العالم.

