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محافظات

افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور

السبت 07/يوليه/2018 - 04:36 م
صدى البلد
حسام صلاح
افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم ، أكبر معرض زراعى والأول من نوعه تحت عنوان " أجرى جرين الإسماعيلية " و تنظمه احدى الشركات المتخصصة فى النشر والتوزيع وتنظيم المؤتمرات بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الزراعة ونقابة المهن الزراعية ونقابة الفلاحين، على مدى الفترة من 7 إلى 9 من شهر يوليو الجارى.

يأتي هذا المعرض تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود من أجل تشجيع وتنمية القطاع الزراعى من خلال المشروع القومى الكبير لإستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، بمشاركة أكثر من 40 شركة من كبريات الشركات المتخصصة فى مجال الزراعة.

ويضم المعرض معروضات لكبرى الشركات المحلية والتى تشمل المستلزمات الزراعية والمخصبات والاسمدة والمبيدات والبذور والشتلات وأحدث ما توصلت إلية تكنولوجيا الزراعة الحديثة من وسائل ومستلزمات الزراعة من أجل نهضة مصر الزراعية.

وأشاد المحافظ بما شهده من معروضات وبجهود جميع المشاركين فى تنظيم المعرض واكد على ان المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تشجيع ودعم جميع مشروعات الإستثمار الزراعى.

وأكد طاهر، إهتمام كافة أجهزة الدولة بدعم القطاع الزراعى وتشجيع الإنتاج والتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات الإستثمارية الزراعية التى تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومواجهة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر.
افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور
افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور
افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور
افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور
افتتاح أكبر معرض زراعى فى الاسماعيلية بمشاركة 40 شركة.. صور

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