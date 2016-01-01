برنامج شراكة ودورات تدريبية بين جامعتي طنطا والأمريكية في الإمارات

التقى الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الامريكية في الإمارات، وذلك خلال زيارته للجامعة لبحث سبل تفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعتين.





وقال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة الأمريكية في الإمارات جامعة على مستوى عالمى بما تملكه من عقول وخبرات وتعد نموذج يجسد التعاون المصرى الاماراتي فى مجالى البحث العلمى.





وأضاف سبع ان الجامعة الامريكية هى جامعة مميزة وعريقة على مستوى دولة الإمارات العربية الشقيقة والعالم وشرف كبير لجامعة طنطا أن يتم عقد اتفاق تعاون مشترك لتبادل الخبرات العلمية بين الجامعتين والذى سيعود بالنفع على الطلاب والباحثين والعلماء بجامعة طنطا والذى سيعمل على تقدم منظومة البحث العلمى .





واعلن رئيس جامعة طنطا عن اطلاق برنامج شراكة باعتماد الدورات التخصصية التدريبية كساعات معتمدة في الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه والذي تم تطبيقه في الجامعة الأمريكية في الإمارات.





كما أشاد الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الامريكية في الإمارات بالمنهجية الجديدة في التعليم التي يتبناها مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا (نحو جامعة أهلية للدراسات الدولية) ، كما أكد على ريادة جامعة طنطا بهذه التجربة الفريدة وايمانها الشديد بحتمية التغيير والتطوير في التعليم الجامعي.





جاء ذلك عقب الاستماع ومشاهدة عرض توضيحى للدكتور ولاء عراقيب مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بالجامعة.





وأعلن الدكتور ولاء عراقيب أن مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بالجامعة ابتكر ونفذ منهجية جديدة في التعليم تسمي المزيج التعليمي Blended Model of Education (BME) تمكن من خلالها تدريب وتأهيل طلاب الدراسات العليا بالجامعة في مجالي الحاسوب واللغة الإنجليزية في قطاع (QP)، بالإضافة الى خدمة آلاف الطلاب في قطاع التدريب والتأهيل بالخبرات التدريبية في قطاع (OTS) ، لتلبية احتياجات سوق العمل حيث اعتمدت هذه الرؤية على مصادر أكاديمية عالمية من كبريات الجامعات الأجنبية ثل ( Stanford , MIT, Harvord ) ، وتم نقلها الى الطلبة أو المتدربين بأحدث التقنيات الرقمية، هذا فضلًا على الحفاظ على وسائل التدريب التقليدية المعتمدة على المنتديات النقاشية واللقاءات المباشرة والتدريب التفاعلي.



