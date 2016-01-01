حقوق إنسان البرلمان تناقش برنامج الحكومة..الثلاثاء

قال النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستعقد إجتماعين يوم الثلاثاء والأربعاء لمناقشة دور حقوق الإنسان فى برنامج الحكومة الذى قدمته إلى البرلمان الأسبوع الماضى.



وأكد الدالى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن برنامج الحكومة عن دور حقوق الإنسان لابد أن يتضمن مراعاة حقوق المواطن فى الصحة والتعليم وان يعيش حياة كريمة ، مشيرا الى اننا سنطالب الحكومة بعرض خطتها لتحسين أداء الصحة والتعليم وكل مناحى الحياة بالنسبة للمواطن.



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أنه من المقرر ان يرد البرلمان على برنامج الحكومة الأسبوع المقبل، بعد انتهاء اللجان الفرعية من مناقشة ودراسة والرد على كل الجوانب الخاصة بالبرنامج.

