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ديني

علي جمعة يوضح المقصود بقوله: وللمطلقَات متَاع بالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:40 ص
لي جمعة
لي جمعة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن المقصود بقول ربنا سبحانه وتعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أن الشخص عندما يُطلق يجب عليه إنه يعطي ما يسمى بالمتعة ، وهذه المتعة تقدّر بقدرها، تقدّر بالعرف السائد بين الناس.

وأضاف في تدوينة له عبر " فيسبوك " الإنسان فيه غني وفيه متوسط وفيه فقير، ونفس المطلقة قد تكون احتياجاتها كثيرة لأنها متربيه على العز ، وقد تكون إحتياجتها متوسطة مدبرة تعرف تعيش بالشئ المناسب ،وقد تكون هي نفسها فقيرة وليس لها مصاريف كثير ، فإذن القضية تختلف باختلاف الأحوال.

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