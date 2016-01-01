علي جمعة يوضح المقصود بقوله: وللمطلقَات متَاع بالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن المقصود بقول ربنا سبحانه وتعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أن الشخص عندما يُطلق يجب عليه إنه يعطي ما يسمى بالمتعة ، وهذه المتعة تقدّر بقدرها، تقدّر بالعرف السائد بين الناس.



وأضاف في تدوينة له عبر " فيسبوك " الإنسان فيه غني وفيه متوسط وفيه فقير، ونفس المطلقة قد تكون احتياجاتها كثيرة لأنها متربيه على العز ، وقد تكون إحتياجتها متوسطة مدبرة تعرف تعيش بالشئ المناسب ،وقد تكون هي نفسها فقيرة وليس لها مصاريف كثير ، فإذن القضية تختلف باختلاف الأحوال.